«В нашем футболе хватает несправедливости». Где сейчас тренер «золотой» сборной России

Игорь Колыванов последним в СССР удостоился звания футболиста года и сделал отличную карьеру в Европе. Тренером он первым в истории независимой России взял золото юношеского чемпионата континента. Но вот на взрослом уровне ему никак не удаётся закрепиться в РПЛ. Сейчас легенда «Динамо» поднимает ивановский «Текстильщик» во Второй лиге. Мы пообщались с 55-летним специалистом о его игровом прошлом и тренерском настоящем.

«На матч с медийным «Амкалом» пришли 3500 зрителей»

— Летом состав «Текстильщика» кардинально поменялся — усилились «под задачу»?

— Понятно, что задачей остаётся попасть в «золотую зону», но изменения связаны не совсем с этим. Дело в том, что ребята, которые у нас были, получили приглашения из разных клубов, у многих заканчивались контракты. Кто-то захотел остаться, кто-то решил двигаться дальше. Ситуация была не совсем простая. Каждый решал сам, чего он хочет. К тому же немножко другим стало финансирование: кого-то, может, что-то не устраивало. Мы были вынуждены искать новых футболистов, и это было непросто. Собрались практически за неделю до начала чемпионата. Первые матчи были очень сложными, пока ребята обживались и понимали, что от них требуется. Сейчас ситуация стала выравниваться, появился костяк.

— Что с посещаемостью матчей в Ивáнове?

— Практически как и в том году — 1500–2000 человек. На матч с медийным «Амкалом» пришло чуть больше — 3500.

— Вы один из немногих тренеров, прошедших через все российские лиги. В какой работать сложнее всего?

— Везде непросто. В Премьер-Лиге присутствует определённый уровень футболистов: более техничные, чуть лучше готовы физически. Есть топовые футболисты, есть игроки среднего уровня. Много молодёжи во втором дивизионе — они хотят прогрессировать и работать.

— А вам по-прежнему интересно во Второй лиге?

— Я же здесь работаю. Есть определённые задачи и цели — стараемся их выполнять. Дай бог, чтобы у нашей команды получилось.

«В РПЛ многие попадают непонятно как»

— Вы выводили «Уфу» в РПЛ, «Торпедо» — в Первую лигу — и оба раза лишались работы. Почему так происходит?

— Ситуации бывают разные. Я не хотел бы затрагивать эту тему. У нас хватает несправедливости в футболе.

— Бояринцев в интервью «Чемпионату» сетовал, что некоторые тренеры не выигрывали ни Первую, ни Вторую лигу, но уже в РПЛ. Разделяете его недоумение?

— Если их выбирают, значит, считают, что они более достойны. Есть люди, которые доказали и в первом, и во втором дивизионе, но по каким-то причинам им не предоставляется шанс в Премьер-Лиге.

— Иностранным тренерам в РПЛ доверяют больше, чем своим?

— У нас много людей, которые попадают непонятно по каким причинам. Кто их приглашает… Может, хотят что-то новенькое привнести в наш футбол — это их право. Возможно, руководители со своей колокольни видят иначе.

«Надо потерпеть — когда-то нас вернут»

— По вашим наблюдениям, уровень Премьер-Лиги за последнее время снизился?

— Не думаю, что уровень снизился. Плюс-минус такой же, как четыре года назад. Понятно, что всегда хочется видеть иностранцев высокого класса, чтобы другие футболисты к ним тянулись и росли. По объективным причинам пока их нельзя пригласить. Жалко, что мы не играем отборочные на международные турниры, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Надо потерпеть. Когда-то нас вернут.

— Три-четыре года назад легионеры в РПЛ были качественнее нынешних?

— Понятно, когда приезжают из Англии, Италии, Бразилии и Аргентины — это одно. А когда из более мелких стран — другое. Прежде всего в Россию приезжают зарабатывать. У нас же неплохие зарплаты для иностранцев. Уровень сопротивления снижается. Ничего, переживём и это. И на нашей улице будет праздник.

— Как вам «Динамо» в этом сезоне?

— Стартовало «Динамо» не очень удачно, но потом потихоньку ситуация стала выправляться. У команды были серьёзные проблемы в обороне. Сейчас они стараются играть более аккуратно. Им всегда чего-то не хватает. Хорошо играют-играют, а потом — бах — провал. Не хватает стабильности.

— Вы верите в Личку?

— Достаточно опытный тренер, неплохо работал в «Оренбурге». В «Динамо» Личка старается создавать тот футбол, который нравится болельщикам. Самая интересная команда была при Шварце. Посмотрим, что будет дальше. Чемпионат стартовал недавно, ещё всё впереди.

— Интересно узнать мнение классного в прошлом нападающего о форвардах современного «Динамо».

— Тюкавину есть куда расти. Он очень молод и, наверное, мечтает поиграть в сборной и выйти на международную арену, уехав за границу. Смолову уже 33. Раньше он играл и много забивал в «Краснодаре». С годами ему становится сложнее, но Фёдор человек опытный.

— Однако планку Смолов всë-таки держит — регулярно забивает.

— У «Динамо» очень качественная середина поля: оттуда постоянно идут хорошие комбинации, а Смолов действует как наконечник. Но при этом он может оттягиваться назад и тоже играть из глубины. Тюкавин — быстрый и напористый, не боится сыграть на опережение. Они вообще разноплановые нападающие. Для высокого прессинга больше подходит Тюкавин. Смолов не особо любит это делать, больше играет на мяче. С появлением Фёдора игра «Динамо» немного поменялась. Раньше молодёжь была азартнее: прессинговали, атаковали, отбирали мячи на чужой половине.

«Возможно, через пару лет Захарян громогласно о себе заявит и перейдёт в топ-клуб»

— Уход Захаряна — большая потеря для «Динамо»?

— Не сказал бы, что Арсен в последний год блистал. Начало у него было очень хорошим. Все надеялись, что он ещё больше раскроется. Его рассматривали многие клубы, и вот он уехал в Испанию. Захарян умеет отдать пас и забить. Но чтобы стать большим игроком, нужно постоянно работать над собой и своими ошибками.

— Верите, что в «Сосьедаде» Захарян вырастет в игрока топ-уровня?

— Испанский чемпионат не такой, как в Англии или Италии. Он более мягкий и техничный. Арсен попал в хорошую и играющую команду. Вполне возможно, что через пару лет заявит о себе громогласно и перейдёт в более топовый клуб.

АРСЕН ЗАХАРЯН Фото: GABRIEL JIMENEZ/GETTY IMAGES

— Почему у Алексея Миранучка не получается закрепиться в Италии?

— Видение тренера. Когда Миранчук приехал, на него возлагали определённые надежды, надеялись, что он блеснёт. Но он столкнулся с высокой конкуренцией. В «Торино» Алексей играл чаще, а вернувшись в «Аталанту», вышел пару раз на замену — это не дело. В его возрасте любому хочется играть и показывать себя.

— В чём проблема?

— В Италии другие скорости. Ему бывает непросто. Сложно сидеть на скамейке и выходить на 15 минут. Конкуренты Миранчука выглядят более солидно. Я бы на его месте уже поехал куда-нибудь.

«В Монако тепличные условия — может, Головина всё устраивает»

— Нет ощущения, что Головин созрел для более статусного клуба, чем «Монако»?

— Может, уйдёт в следующем году. Главное, чтобы Головин не опускал руки и становился ещё более сильным лидером для своей команды. Но в Монако хорошие, тепличные условия. Может быть, его всё устраивает.

— Карпин советует российским игрокам по возможности уезжать из РПЛ. Поддерживаете такую позицию?

— В «Динамо», «Локомотиве», ЦСКА, «Спартаке», «Зените» у игроков хорошие контракты. Не факт, что их пригласят в хорошие европейские команды, а сидеть на задворках — не очень интересно. К тому же в Европе большие налоги, а таких зарплат, как здесь, не дадут. Кто хочет уехать и имеет достойное предложение — пожалуйста. Но мне кажется, желающих не очень много.

«Отношение итальянцев к русским тогда было замечательным»

— В ваше время сложно было уехать в Европу?

— Конечно. Тогда играть могли всего три иностранца, а в Италии были собраны чуть ли не все звёзды мирового футбола.

— Сложности с адаптацией тоже были?

— В чемпионате СССР мы играли с киевским и минским «Динамо», «Араратом», «Нефтчи», со всеми московскими командами. Считайте — со сборными своих республик. Поэтому в плане футбола у меня проблем в Италии не возникло.

Привыкал к местным особенностям. Во времена Советского Союза мы бóльшую часть времени проводили на сборах, собирались за два дня до игры. А в «Фодже» вообще не заезжали в гостиницу — просто собирались в день матча, отдыхали и ехали на стадион.

Там прекрасная атмосфера. Не было давления, но чувствовался интерес болельщиков и журналистов. Всё освещалось. У нас «Советский спорт» давал маленькую заметку о матче, а там все газеты писали о футболе и разбирали каждый момент. Я был впечатлён.

ИГОРЬ КОЛЫВАНОВ Фото: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

— Что ещё запомнилось?

— Много было интересных вещей. Отношение итальянцев к русским тогда было замечательным. Они очень гостеприимные. Болельщики могут на руках носить, если видят, что ты отдаёшься футболу полностью. Я бы не сказал, что там жуткое давление. Просто Италия живёт футболом. Они просыпаются и с утра до вечера могут говорить о футболе: от пятилетнего мальчика до 80-летнего мужчины или женщины.

— В Италии старались держаться вместе с Шалимовым?

— Мы не один год были одноклубниками: сначала в «Фодже», а потом в «Болонье». Даже когда он был в «Интере», оставались на связи. Мы выросли вместе: ещё за сборную Москвы играли, за юношеские и молодёжную сборные.

— Против кого из защитников было сложнее всего играть?

— В каждой команде играли звёзды: Мальдини, Барези, Костакурта в «Милане», Колер — в «Ювентусе», Каррера, Каннаваро… В Италии умели играть в обороне. Серия А славилась своим «катеначчо». Арриго Сакки изменил менталитет итальянского футбола: команды начали атаковать и прессинговать соперника на чужой половине поля. Но раз 10 лет я там отыграл, значит, что-то показал.

— Почему же сборная России тех времён с шикарным составом не смогла достигнуть серьёзных высот?

— Меня уже не раз спрашивали об этом. Непростое было время. Постоянно возникали какие-то подводные камни. В большей степени — нефутбольные обстоятельства.

«Жаль, что ребята из «золотой» сборной не смогли проявить свои лучшие качества в футболе»

— А золото юношеского Евро-2006 сегодня не кажется сказкой?

— У нас был очень хороший коллектив. Было видно, что ребята готовы умереть на поле друг за друга. Потом футбольная карьера сложилась у всех по-разному: кто-то в 20 лет закончил, кто-то из-за травм не смог продолжить карьеру.

— Кто из той плеяды мог вырасти в звезду, но потерялся?

— По юношам очень выделялись Рыжов, Прудников. Сложно назвать одного человека. Понимаете, когда выигрываешь большой турнир в 17 лет, надо двигаться дальше, стремиться расти. Наверное, кто-то из них подумал, что уже достаточно хорош, раз взяли в «Локомотив», ЦСКА, «Спартак». Все были в хороших командах, но переход из юношеского футбола во взрослый очень непростой. Важно иметь характер и стараться воспользоваться шансом. Жаль, что ребята не смогли проявить свои лучшие качества в футболе.