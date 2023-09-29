Президент «ПСЖ» призвал «Барселону» и «Реал» окончательно выйти из проекта Суперлиги

Переизбранный недавно президентом Ассоциации европейских клубов (АЕК) президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в очередной раз призвал «Барселону» и мадридский «Реал» отказаться от проекта Суперлиги.

«Эти клубы знают, что я никогда не упоминаю их названия напрямую, даже в частных беседах с членами совета директоров АЕК. Я говорю им, что они могут вернуться в АЕК в любой момент. Присоединяйтесь к нашей семье, пожалуйста. «Ювентус» уже вышел из проекта Суперлиги, и они должны последовать его примеру. У них нет другого выбора.

Я не против «Барселоны» и не против «Реала». Я никого не исключаю. Я против конфликтов и склок. При встрече с Жоаном Лапортой я сказал ему то же самое. Если они хотят драться, пусть дерутся между собой. Мы не хотим больше тратить на это время. Мы хотим развиваться. Суперлига сегодня — это небылица. Её похоронили ещё до того, как о ней объявили», — заявил Аль-Хелаифи в интервью польскому изданию Meczyki.

Напомним, испанские гранды «Реал» и «Барселона» не отказались окончательно от идеи запустить собственный турнир в противовес Лиге чемпионов, которая проходит под эгидой УЕФА.