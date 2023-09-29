Глава «Урала»: судьи ошибаются, а их никто не наказывает. Привозим Мажичей! Своих нет?

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об уровне судейства в Российской Премьер-Лиге.

«Виктор Михайлович после прошлой игры всё сказал. Нам не поставили в одной игре пенальти, сказав, что мяч отскочил в руку и так далее. Когда нам забили гол из вне игры — мы тоже съели. Когда нам Бобровский не ставит пенальти, миллионный процентный пенальти, а его даже не наказали! Следующую игру он отсудил резервным, потом отсудил игру на Кубок и в этом туре судит ЦСКА — «Балтика». Нормально? Почему-то ему можно ошибаться, а нам ничего сказать нельзя!

Они ошибаются. К нам опять поехал какой-серб. У нас же нет своих. Мы ищем каких-то сербов, то итальянцев, то вообще венгров каких-то, которые судить не умеют. Серб приезжает и говорит, что он будет за них, будет отстаивать, а у клубов свои проблемы.

Какие свои проблемы? Если у меня сегодня Кики сыграл безобразно, я так считаю, то он следующую игру не будет играть — его тренер не поставит. Понимаете? А судье получается можно? Он придумал пенальти… Все специалисты увидили, что его не было. Нам даже не сообщают, как его накажут. Нам сейчас сказали, что Мешков был не прав — VAR не должен был вмешиваться. А толку то? Я могу оштрафовать тренера, футболиста — за их неправильную работу. Тренер может посадить одного футболиста. А у судей — твори что хочешь!

Вы же смотрели футбол. В перерыве мне сто человек позвонило. Мне сейчас позвонил один руководитель… Говорит, что парни молодцы, а судья нехороший человек (в оригинале использовано нецензурное слово). Не только момент с пенальти. Удар Бегича в лицо — никто не свистит.

Они делают блоки — мимо. Кидают мячом в Кулакова — ничего. А Кулакову показывают карточку — нам пришлось его заменить. В конце игры дают Каштанову карточку, с ней я согласен, но в него игроку мячом кинул — ему за фол карточку и за бросок вторую! Нет, никто ничего не делает! Нужно поднимать эту проблему! Я пишу каждый тур письма! И что? Ничего не меняется! Привозим Мажичей… У нас же своих нет. Все негодяи они!», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.