Алдонин: если Федотов не выправит ситуацию, то руководству ЦСКА придётся сделать выводы

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о работе главного тренера московской команды Владимира Федотова в нынешнем сезоне.

«В последних матчах не работают задумки Федотова? Лучше спросить у него самого. С тем же «Ростовом» начали со счёта 0:2. Это не очень хорошо, но это рабочие моменты, всё можно исправить. Тем более отрыв от лидирующей группы небольшой. ЦСКА – управляемая команда, с характером и, безусловно, необходимо поправлять турнирное положение. Удастся – будет здорово, нет – руководство клуба сделает определённые выводы», – приводит слова Алдонина Metaratings.

ЦСКА после девяти туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице с 13 очками. В 10-м туре чемпионата России армейцы сыграют на своём поле с «Балтикой». Встреча состоится в субботу, 30 сентября. Начало игры – в 19:00 мск.