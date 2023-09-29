Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алдонин: если Федотов не выправит ситуацию, то руководству ЦСКА придётся сделать выводы

Алдонин: если Федотов не выправит ситуацию, то руководству ЦСКА придётся сделать выводы
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о работе главного тренера московской команды Владимира Федотова в нынешнем сезоне.

«В последних матчах не работают задумки Федотова? Лучше спросить у него самого. С тем же «Ростовом» начали со счёта 0:2. Это не очень хорошо, но это рабочие моменты, всё можно исправить. Тем более отрыв от лидирующей группы небольшой. ЦСКА – управляемая команда, с характером и, безусловно, необходимо поправлять турнирное положение. Удастся – будет здорово, нет – руководство клуба сделает определённые выводы», – приводит слова Алдонина Metaratings.

ЦСКА после девяти туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице с 13 очками. В 10-м туре чемпионата России армейцы сыграют на своём поле с «Балтикой». Встреча состоится в субботу, 30 сентября. Начало игры – в 19:00 мск.

Материалы по теме
Боков: у Федотова в ЦСКА всё под контролем и по плану
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android