Дзагоев: знаю, болельщики ЦСКА хотели моего возвращения. Но не всегда бывает, как мы хотим

Российский полузащитник Алан Дзагоев высказался о возможном возвращении в ЦСКА. Футболист ранее подписал контракт с греческой «Ламией».

«Знаю, что болельщики хотели, чтобы я вернулся в ЦСКА, но не всегда бывает так, как мы хотим. Уверен, мы ещё увидимся и не раз.

Что говорил Федотов? Да ничего не говорил, всё было в рабочем режиме. В какой-то момент мне показалось, что я останусь, но в итоге всё случилось так, как должно было случиться. У ЦСКА свой путь в плане того, как клуб видит своих игроков, они делают ставку на молодёжь. У меня свой путь. Всё отлично. Огромное спасибо за то, что разрешили потренироваться и набрать форму, в том числе тренерскому штабу.

В чём сейчас моя мотивация? Когда всё идёт хорошо, всегда есть огромное желание тренироваться и играть. А если у нас будут удачные результаты, желания продолжать в том же духе станет ещё больше. Хочется доказать, в первую очередь самому себе, что я готов играть и приносить команде результат. Когда всё хорошо со здоровьем, я чувствую, как заряжен на тренировках, работаю с большой самоотдачей, то же самое в играх. Не знаю, пройдёт ли это когда-нибудь – сам себе удивляюсь моментами! Хочется побеждать, тренироваться, забивать, отдавать голевые передачи. Продолжать наслаждаться футболом – вот в этом и есть моя мотивация», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.