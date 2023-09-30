Григорий Иванов: судей не отстраняют, а меня хотят? Ну, пожалуйста тогда

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что комитет по этике РФС может отстранить его от футбольной деятельности на три месяца за резкие высказывания в адрес судей после матча 10-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2).

«Я же это так сказал… Ну пускай отстраняют, я ничего сделать не смогу. Конечно, надо отстранять и на три, и на восемь месяцев — самое главное, чтобы их никто не отстранял. У меня нет такой информации. Судей не отстраняют, а меня хотят? Ну, пожалуйста тогда.

Не сожалею ли о словах? Нет, конечно. Я никогда не сожалею о своих словах. Пускай РФС решает», — приводит слова Иванова Metaratings.

«Урал» вёл по ходу матча со счётом 2:0. В составе гостей отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев. «Ростову» удалось отыграться усилиями Максима Осипенко (с пенальти) и Ильи Вахании. На 79-й минуте «Урал» остался в меньшинстве после удаления Егорычева. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ).