«Локомотив» с минимальным счётом обыграл «Пари НН» благодаря голу Жемалетдинова

Завершился матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.
На 83-й минуте единственный мяч забил полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Он пробил, войдя в штрафную, мяч после рикошета влетел в угол ворот Нигматуллина.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после 10 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на восьмой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).
- 30 сентября 2023
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