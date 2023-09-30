«Лутон Таун» одержал первую победу в АПЛ

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались ливерпульский «Эвертон» и «Лутон Таун». Игра проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали победу — 2:1.

Гости открыли счёт на 24-й минуте первого тайма. Мяч в активе капитана команды Тома Локьера. Спустя всего пять минут игроки «Лутона» увеличили преимущество до двух мячей. Гол забил нападающий Карлтон Моррис. Перед перерывом хозяева поля смогли отыграть один мяч. Форвард Доминик Калверт-Льюин отправил мяч в сетку ворот «Лутона» на 45-й минуте. Во второй половине встречи зрители не увидели забитых мячей.

После этой победы в активе «Лутон Таун» стало четыре очка. По этому показателю команда догнала «Эвертон». Ливерпульцы находятся на одну строчку выше — 16-е место. Стоит отметить, что у гостей есть один матч в запасе.