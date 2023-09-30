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«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 0:1

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 0:1
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Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Игра завершилась в пользу гостей со счётом 1:0.

На 25-й минуте встречи Эзе с правого фланга исполнил штрафной, навесил к линии вратарской, Хойлунд неудачно сыграл на перехват, мяч от его головы прилетел на дальнюю штангу на Андерсена, который мощным ударом с лёта вколотил его в дальнюю девятку.

Таким образом, после семи туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал девять очков и на текущий момент находится на 10-м месте в чемпионате. В свою очередь, «Кристал Пэлас» после аналогичного количества игр в английском чемпионате набрал 11 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице.

Англия - Премьер-лига . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Андерсен – 25'    
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