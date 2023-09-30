ЖФК «Зенит» в упорной борьбе обыграл «Ростов». Три гола были забиты после 90-й минуты

Завершился матч 21-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Олимп им. Виктора Понедельника» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Наилей Хасановой (Нижний Новгород). Итоговый результат — 2:3.
Первый мяч в игре на 40-й минуте забила защитница «Зенита» Нигяр Мирзалиева. Спустя четыре минуты другая защитница сине-бело-голубых Вера Симановская отправила мяч в собственные ворота. Остальные голы в матче были забиты, начиная с 90-й минуты. Сначала дубль оформила Мирзалиева. Через минуту нападающая из Гаити Кики сделал счёт 3:1. А на 90+2-й минуте полузащитница «Ростова» Татьяна Краснова забила последний гол в матче.
После этой победы в активе «Зенита» стало 57 очков. По этому показателю команда догнала лидирующий ЦСКА. Футболистки «Ростова» с 20 очками расположились на восьмом месте.
- 30 сентября 2023
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