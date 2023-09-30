«Бавария» работает над возвращением Жерома Боатенга

Немецкий защитник Жером Боатенг может вновь стать игроком мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, предварительные переговоры уже состоялись. В возвращении футболиста заинтересовано руководство немецкого клуба. Медицинские тесты ещё не назначены. Следующий раунд переговоров запланирован на воскресенье.

35-летний Жером становился чемпионом мира в 2014 году, выиграв со сборной Германии первенство планеты в Бразилии. Боатенг перешёл в «Лион» в 2021 году в качестве свободного агента из «Баварии», за которую выступал на протяжении 10 лет, дважды одержав победу в Лиге чемпионов. В сезоне-2022/2023 Боатенг принял участие в восьми матчах французской Лиги 1 в составе «Лиона».