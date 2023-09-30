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«Бавария» отыграла разрыв в два мяча и спаслась от поражения в матче с «РБ Лейпциг»

«Бавария» отыграла разрыв в два мяча и спаслась от поражения в матче с «РБ Лейпциг»
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Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 6-го тура немецкой Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и мюнхенской «Баварией». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась вничью 2:2.

В первом тайме футболисты «РБ Лейпциг» забили два безответных мяча. На 20-й минуте мяч в сетку ворот «Баварии» отправил форвард Луа Опенда, а через шесть минут отличился защитник Кастелло Люкеба. На 57-й минуте клуб из Мюнхена получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал англичанин Гарри Кейн. На 70-й минуте Лерой Зане сравнял счёт.

После шести сыгранных матчей в активе «РБ Лейпциг» 13 очков. Команда располагается на пятом месте чемпионата Германии. «Баврия» имеет на одно очко больше и занимает третью позицию.

Германия - Бундеслига . 6-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Опенда – 20'     2:0 Люкеба – 26'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Зане – 70'    
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