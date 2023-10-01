Агент Джикии рассказал, как игрок реагирует на потерю места в основном составе «Спартака»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы капитана «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, как футболист реагирует на то, что потерял место в основном составе клуба.

«Реакция Георгия на то, что он стал меньше играть? Абсолютно нормальная. Для него непривычно то, что он стал меньше играть. Но он без панических настроений, без психоза, без нервоза. Георгий человек с львиным сердцем, огромной душой и прекрасным воспитанием. Если он почувствует, что ситуация подогревается и люди ждут провокаций, то этого не будет. В силу того, что Георгий по своему воспитанию достойный и порядочный», — сказал Шпинёв в интервью в телеграм-канале журналиста Севастиана Терлецкого.

Джикия выпал из основного состава «Спартака». В нынешнем сезоне РПЛ он провёл за клуб шесть матчей.