Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Джикии рассказал, как игрок реагирует на потерю места в основном составе «Спартака»

Агент Джикии рассказал, как игрок реагирует на потерю места в основном составе «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы капитана «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, как футболист реагирует на то, что потерял место в основном составе клуба.

«Реакция Георгия на то, что он стал меньше играть? Абсолютно нормальная. Для него непривычно то, что он стал меньше играть. Но он без панических настроений, без психоза, без нервоза. Георгий человек с львиным сердцем, огромной душой и прекрасным воспитанием. Если он почувствует, что ситуация подогревается и люди ждут провокаций, то этого не будет. В силу того, что Георгий по своему воспитанию достойный и порядочный», — сказал Шпинёв в интервью в телеграм-канале журналиста Севастиана Терлецкого.

Джикия выпал из основного состава «Спартака». В нынешнем сезоне РПЛ он провёл за клуб шесть матчей.

Материалы по теме
Эпоха Джикии в «Спартаке» — всё? Бабич просто лучше, и это может помочь догнать «Зенит»
Эпоха Джикии в «Спартаке» — всё? Бабич просто лучше, и это может помочь догнать «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android