Хвича стал лидером «Наполи» по голевым передачам в нынешнем сезоне

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия оформил голевую передачу в матче с «Лечче». Таким образом, Хвича стал лидером команды по числу ассистов (3).

Во время матча Кварацхелия на время даже делил первую строчку по этому показателю во всей Серии А. Затем нападающий «Интера» Маркус Тюрам в матче с «Салернитаной» отдал четвёртую голевую передачу в сезоне и вышел на чистое первое место в лиге.

Таким образом, звёздный грузин делит вторую строчку в гонке лучших ассистентов итальянского чемпионата. По три результативные передачи также отдали Рафаэл Леау («Милан»), Федерико Димарко («Интер»), Фелипе Андерсон («Лацио»), Альфред Дункан («Фиорентина»), Йереми Тольян («Сассуоло»), Мартен де Рон («Аталанта») и Оливье Жиру («Милан»).

После семи туров «Наполи» занимает третью строчку таблицы чемпионата Италии.