«СКА-Хабаровск» обыграл «Кубань» благодаря двум мячам, забитым за четыре минуты
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Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и краснодарской «Кубанью». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным из Москвы. «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 2:0.
Первый мяч был забит на 21-й минуте, когда защитник Олег Кожемякин открыл счёт и вывел хабаровчан вперёд. Спустя всего лишь четыре минуты полузащитник Андрей Никитин увеличил преимущество своей команды и установил окончательный счёт встречи.
Благодаря этой победе «СКА-Хабаровск» взобрался на четвёртую строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 18 очков после 12 проведённых матчей. «Кубань» находится на предпоследнем 17-м месте, у команды шесть очков.
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