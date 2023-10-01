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«СКА-Хабаровск» обыграл «Кубань» благодаря двум мячам, забитым за четыре минуты

«СКА-Хабаровск» обыграл «Кубань» благодаря двум мячам, забитым за четыре минуты
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Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и краснодарской «Кубанью». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным из Москвы. «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 2:0.

Первый мяч был забит на 21-й минуте, когда защитник Олег Кожемякин открыл счёт и вывел хабаровчан вперёд. Спустя всего лишь четыре минуты полузащитник Андрей Никитин увеличил преимущество своей команды и установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «СКА-Хабаровск» взобрался на четвёртую строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 18 очков после 12 проведённых матчей. «Кубань» находится на предпоследнем 17-м месте, у команды шесть очков.

Россия - Мелбет Первая лига . 12-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 07:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Кубань
Краснодар
1:0 Кожемякин – 20'     2:0 Никитин – 25'    
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