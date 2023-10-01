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Евсеев: солнце очень ярко горело, поэтому пять минут, в которые пропустили, нам не удались

Евсеев: солнце очень ярко горело, поэтому пять минут, в которые пропустили, нам не удались
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Главный тренер краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев подвёл итоги матча 12-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск». Армейцы одержали победу со счётом 2:0.

«Ну, игру надо было ещё раньше начинать. Тогда было бы больше разговоров об игре. Сегодня солнце очень ярко горело, поэтому пять минут нам не удались, в которые хозяева забили два мяча. С чем я Хабаровск и поздравляю»,— сказал Евсеев во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, встреча началась в 7:00 мск. Первый мяч был забит на 21-й минуте, когда защитник Олег Кожемякин открыл счёт и вывел хабаровчан вперёд. Спустя всего лишь четыре минуты полузащитник Андрей Никитин увеличил преимущество своей команды и установил окончательный счёт встречи.

«Кубань» находится на предпоследнем 17-м месте, у команды шесть очков.

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