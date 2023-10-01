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Женский ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче 21-го тура Суперлиги

Женский ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче 21-го тура Суперлиги
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Завершился матч 21-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Новые Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Надеждой Гориновой. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

На 12-й минуте счёт открыла защитница ЦСКА Невена Дамьянович. В концовке первого тайма преимущество хозяек увеличила полузащитница Маргарита Черномырдина. Её ассистенткой выступила Юлия Мясникова. На 69-й минуте защитница «Локомотива» Насиба Гасанова отыграла один мяч.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 60 очков после 21 матча. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 47 очков.

Россия - Суперлига (ж) . 21-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 11:30 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив (ж)
Москва
1:0 Дамьянович – 12'     2:0 Черномырдина – 45'     2:1 Гасанова – 69'    
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