Женский ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче 21-го тура Суперлиги

Завершился матч 21-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Новые Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Надеждой Гориновой. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

На 12-й минуте счёт открыла защитница ЦСКА Невена Дамьянович. В концовке первого тайма преимущество хозяек увеличила полузащитница Маргарита Черномырдина. Её ассистенткой выступила Юлия Мясникова. На 69-й минуте защитница «Локомотива» Насиба Гасанова отыграла один мяч.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 60 очков после 21 матча. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 47 очков.