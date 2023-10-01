Агент Джикии: никакие переговоры с другими клубами не ведём

Вадим Шпинёв, агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о спокойной реакции 29-летнего футболиста на непопадание в стартовый состав команды в последнее время и отметил, что никакие переговоры с другими клубами не ведутся.

«От лица Джикии хочу пожелать болельщикам «Спартака», чтобы верили. Всё будет хорошо. Георгий — это мужчина, личность, которая не позволит перейти в склочные разборки. Любой поворот в клубе в любую сторону будет максимально корректным.

Может, я когда-то дам какие-то пояснения. Но я их дам, когда буду полностью уверен. Георгий спокойно готовится, работает. Никаких проблем. Неприятно, что не играет, да. Но это достойный человек, всё будет хорошо. Сейчас мы никакие переговоры с другими клубами не ведём», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».