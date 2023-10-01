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«Динамо» Махачкала возглавило турнирную таблицу Первой лиги, вырвав победу у «Енисея»

«Динамо» Махачкала возглавило турнирную таблицу Первой лиги, вырвав победу у «Енисея»
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Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги между красноярским «Енисеем» и махачкалинским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. «Динамо» одержало победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 84-й минуте матча, когда нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров вырвал победу для команды Курбана Бердыева.

Также стоит отметить, что футболисты команд получили по две жёлтые карточки: были наказаны игроки «Енисея» Егор Иванов и Херман Феррейра, а также игроки «Динамо» Владимир Ковачевич и Самину Абдуллахи.

Благодаря этой победе «Динамо» Махачкала возглавило турнирную таблицу Первой лиги, набрав 24 очка после 12 проведённых матчей. «Енисей» находится на 14-й позиции, имея в своём активе 14 очков.

Россия - Мелбет Первая лига . 12-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сердеров – 84'    
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