Агент Тюкавина отреагировал на слухи о зимнем переходе форварда в «Зенит»

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на слухи о переходе своего клиента, нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, в петербургский «Зенит».

«Я не знаю про это, надо спросить у того, кто это написал. Без комментариев. Ни с кем это не обсуждали и не разговаривали на эту тему. Я не в курсе этой ситуации», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Ранее СМИ сообщили, что «Зенит» решительно настроен приобрести Тюкавина в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 21-летний Константин Тюкавин провёл за «Динамо» 12 матчей, где забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 7 млн.

«Динамо» на данный момент после девяти туров МИР РПЛ располагается на седьмой строчке с 15 очками.