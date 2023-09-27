Топ-нападающий РПЛ перестал забивать за «Динамо». Что происходит с Тюкавиным?

Константин Тюкавин — один из главных талантов в российском футболе. 21-летний форвард с сезона-2020/2021 активно выступает в составе «Динамо». За это время он провёл за клуб 103 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 20 результативных передач. Тюкавиным интересовались как другие российские топы (ЦСКА и «Зенит»), так и в Европе. Но «Динамо» очень дорожит воспитанником и не желает отпускать его. Контракт Тюкавина с клубом действует до конца июня 2024 года (хотя есть опция продления ещё на сезон). А в последние полтора месяца у Константина образовалась голевая «засуха». Как разговоры о будущем форварда влияют на его настоящее?

Тема нового контракта Тюкавина обсуждается в СМИ уже не первый месяц. Однако «Динамо» заявляло, что не расстанется с игроком. «Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно. Что касается переговоров о продлении контракта, мы ждём ответа от стороны футболиста. Костю Тюкавина мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее. Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов», — отмечал в августе член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Хотя по Константину приходили предложения из-за пределов России. Об этом говорит Алексей Сафонов, агент игрока: «На словах поступали предложения, мне писали определённые клубы. Какие-то предложения мы даже не рассматривали, в каких-то странах не хотят игроков с российским паспортом. Был интерес и из-за рубежа, но есть определённые моменты». Сам Тюкавин отмечал, что хотел бы попробовать свои силы в Испании.

Однако «Динамо» по окончании трансферного окна снова отмечало, что не хочет расставаться с Тюкавиным.

Дмитрий Гафин член совета директоров «Динамо» «Послушайте, до завершения контракта Константина ещё достаточно времени. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы Тюкавин на долгий период остался игроком своей родной и любимой команды — московского «Динамо».

А вот агент Тюкавина видит будущее своего клиента вне «Динамо». «Тут есть рабочий момент, который не обсуждается. Найдём точки соприкосновения — продлим контракт. Не найдём — не продлим. Трансферное окно закрылось. Мы никуда не уходим. Если не продлим контракт, трагедии не будет. Мы играем в футбол, выходим. У него статистика 3+4 — лучшая в команде», — говорил Сафонов «Спорт-экспрессу».

В конце июля появлялась информация от инсайдера Ивана Карпова, что агент требует € 3 млн за подписание нового соглашения Тюкавина с «Динамо», а клуб предложил форварду контракт до 2027 года. Но больше информации о переговорах не поступало.

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нервирует ли Константина неопределённость с его будущим? Точно сказать нельзя, но можно опираться на его слова и игру.

«Мне предложили новый контракт? Что мне нужно на это сказать? Как отреагировал? Пока никак. Мне сказали, что до «Зенита» не хотим это никак обсуждать. И будем разговаривать после матча с «Зенитом», — нервно отвечал Тюкавин на вопрос о будущем в «Динамо» после дубля «Зениту».

И именно после двух голов петербуржцам форвард «замолчал» в голевом плане. Он не забивает уже в шести встречах РПЛ, а также в двух матчах Кубка. Да, Тюкавин отдал три результативных паса, но от него ждут забитых мячей. Вероятно, разговоры всё же мешают Константину. Спрятать игрока от давления пытается агент. После матча со «Спартаком» (0:1) Сафонов в резкой форме высказался по поводу критики в адрес форварда.

Алексей Сафонов агент Константина Тюкавина «Сейчас болельщики будут выливать на меня дерьмо, но я скажу снова: нападающий — игрок зависимый. Если его снабжать передачами, будет больше моментов. Игрока надо поддерживать, а не искать в нём мразь. Тем более что это ваш воспитанник, ваш футболист. Давайте сделаем джентльменский договор: хотите вылить дерьмо — лейте на меня, а не на Тюкавина. Напишите, что я плохой, но оставьте Костю в покое. Я никого не хочу учить культуре боления, но очень хочу, чтобы болельщики «Динамо» весь свой негатив перевели на меня, а своего воспитанника поддержали».

Что ещё влияет на Тюкавина?

Разговоры о будущем, без сомнений, не единственный фактор, влияющий на игровую форму Тюкавина. Летом «Динамо» возглавил Марцел Личка — уже третий тренер в клубной карьере Константина. И у каждого специалиста свои требования, видение игры и пожелания. При Личке Тюкавину чаще доверяют место в основе, но также с первых минут появляется и другой номинальный центрфорвард — Фёдор Смолов. Хотя тот и действует скорее в роли «десятки», всё же 33-летний нападающий забирает на себя удары, зону в штрафной и передачи от партнёров. Из-за этого, возможно, Тюкавин в этом сезоне сделал больше ассистов (4), нежели забил голов (3). Константин любит принять мяч спиной к воротам, сыграть как классическая «девятка». А Личка требует немного другой игры от центрального нападающего.

Арсен Захарян и Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На футбол «Динамо» и Тюкавина влияют и изменения в составе. Команду покинул друг и партнёр Константина — Арсен Захарян. 20-летний полузащитник отлично знал Тюкавина, его сильные и слабые места. У них образовалась классная связка ещё в молодёжных командах. Потерять такого напарника — не лучшая новость на старте сезона. Взамен приехал Бителло, с которым у Константина даже теоретически ещё не могут быть налажены связи. Да и чуть ниже в центре поля играют Луис Чавес и Диего Лаксальт — совсем иное наполнение, чем раньше. А игровые связи — важнейший элемент сыгранной и цельной команды.

Также агент Сафонов подтвердил не лучшее моральное состояние игрока: «Тюкавину сильно мешает критика? Я вижу, что это эмоционально прибивает его. Костя — светлый, нормальный парень, всегда выходит с улыбкой». Этот фактор нельзя списывать, особенно в контексте форвардов, для которых одна из важнейших черт — хладнокровие.

Что дальше?

Едва ли можно сказать, что Тюкавин находится в тяжёлом кризисе. Но передышка форварду не помешает. Возможно, Личке стоит дать форварду отдохнуть пару матчей. Тем более что в сентябре из-за повреждения в игре с «Ростовом» Константин пропустил сбор в национальной команде. Не мешает ли форварду эта травма до сих пор? Тренер «Динамо» может рассмотреть и вариант, при котором найдёт удобное сочетание партнёров для Тюкавина. Может пострадать Смолов, но Фёдор в последних матчах тоже выглядит не лучшим образом — возможно, и ему нужен отдых.

«Динамо», Тюкавин и его агент должны определиться с будущим. Как минимум они могут заключить джентльменское соглашение: либо заключат контракт, но чуть позже, либо начнутся поиски клуба для Константина (судя по риторике «Динамо», возможен вариант только с Европой). Однако форвард должен понимать, что его ожидает в будущем, чтобы не забивать голову этими мыслями. Хочется видеть Тюкавина в лучшей форме. Константин на пике — один из лучших российских форвардов.