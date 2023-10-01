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Гарре — о разгромной победе над «Спартаком»: великолепный вечер, у меня нет слов

Гарре — о разгромной победе над «Спартаком»: великолепный вечер, у меня нет слов
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал победу над «Спартаком» (4:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я очень счастлив! Самара — это семья. Мы должны радоваться победе. У меня нет слов, великолепный вечер. Мы сделали хорошую работу», — передаёт слова Гарре корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе самарцев дубль оформил защитник Юрий Горшков, по голу забили нападающие Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.

23-летний Гарре играет за «Крылья Советов» с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 3 млн.

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