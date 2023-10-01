Чемпионат Германии по футболу: результаты 6-го тура, турнирная таблица

В воскресенье, 1 октября, состоялись последние матчи 6-го тура немецкой Бундеслиги. «Дармштадт» дома переиграл «Вердер» (4:2), а «Фрайбург» оказался сильнее «Аугсбурга» (2:0).

Все результаты матчей 6-го тура чемпионата Германии:

«Хоффенхайм» — «Боруссия» — 1:3;

«Бохум» — «Боруссия» М — 1:3;

«Кёльн» — «Штутгарт» — 0:2;

«Хайденхайм» — «Унион» — 1:0;

«Майнц» — «Байер» — 0:3;

«Вольфсбург» — «Айнтрахт»;

«РБ Лейпциг» — «Бавария» — 2:2;

«Дармштадт» — «Вердер» — 4:2;

«Фрайбург» — «Аугсбург» — 2:0.

После шести сыгранных туров во главе турнирной таблицы находится леверкузенский «Байер» с 16 очками. На втором месте идёт «Штутгарт» с 15 очками. «Бавария» и дортмундская «Боруссия» имеют в своём активе по 14 очков и располагаются на третьем и четвёртом местах соответственно. Замыкают турнирную таблицу «Кёльн» и «Майнц». Команды набрали по одному очку.