«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» в юбилейном 260-м дерби
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«Ривер Плейт» победил «Бока Хуниорс» в 7-м туре второй фазы чемпионата Аргентины по футболу. Матч, проходивший в Буэнос-Айресе на домашнем стадионе «Бока» «Альберто Армандо» завершился со счётом 2:0 в пользу «Ривер Плейт».
Аргентина - Примера . Примера - 2-я фаза. 7-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес
Окончен
0 : 2
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес
0:1 Рондон – 41' 0:2 Диас – 90+6'
На 41-й минуте встречи гол забил бывший футболист казанского «Рубина», петербургского «Зенита» и московского ЦСКА Саломон Рондон. Второй мяч был забит в конце игры на шестой добавленной минуте. Голом отметился Энцо Диас. «Ривер Плейт» занимает второе место в своей группе. «Бока Хуниорс» в своей группе расположился на десятой позиции.
Это была 260-я встреча двух команд, «Ривер» одержал 86-ю победу в истории. У «Бока Хуниорс» 91 победа, 83 раза команды завершали встречу вничью.
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