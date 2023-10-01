Игрок «Локомотива» Рыбчинский рассказал о комфортной позиции на поле

Футболист «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский рассказал какую позицию на поле предпочитает.

«На какой позиции мне комфортнее всего? Я уже запутался, если честно, где мне комфортнее (смеётся). Сейчас действую больше впереди, и на позиции флангового полузащитника мне нравится. А вообще я много где играл, конечно — и латераля, по всей бровке, и в обороне справа, и слева в атаке…

Где всё-таки удобнее? Наверное, впереди. Но на самом деле не так важно, на какую позицию меня ставит тренер. Я всё равно буду стараться, отдаваться по полной», — сказал Рыбчинский в интервью пресс-службе клуба.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в девяти матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

В прошлом сезоне Рыбчинский выступал за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. В Российской Премьер-Лиге футболист провёл 26 матчей, забил два мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника четыре игры в Фонбет Кубке России и две — в стыковых матчах.