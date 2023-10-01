Председатель «Зенита» Медведев сыграл в Медиалиге три минуты

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев был заменён спустя три минуты матча 5-го тура футбольной Медиалиги между командами «Чисто Питер» и ФК «10», состоявшегося 1 октября. Футбольный функционер вышел на поле под 11-м номером и вывел медиафутбольную команду из Санкт-Петербурга на поле с капитанской повязкой, став самым возрастным игроком в истории Медиалиги. В августе Александру Медведеву исполнилось 68 лет.

«Отдал все силы. Я не на 100 процентов готов, поэтому сыграл немного, но игрой своей доволен. Теперь нас ждет плей‑офф, будем готовиться дальше», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.