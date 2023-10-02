В Федерации французского футбола прокомментировали гомофобные кричалки фанатов «ПСЖ»

Президент Федерации футбола Франции Филип Диалло прокомментировал гомофобные кричалки фанатов «ПСЖ» в матче с «Марселем» (4:0) в Лиге 1. Игра состоялась 24 сентября.

«Должны осудить такие возгласы. Предлагаю фанам проявить больше фантазии и обновить их репертуар. Ибо такие слова больше не соответствуют обществу, в котором мы живём. Думаю, можем поддерживать свои команды более позитивно.

Нам нужно противостоять этому здраво, чтобы не попасть в руки людей, имеющих плохие намерения на трибунах», — приводит слова Диалло RMC Sport.

Президент также объявил, что в октябре в сотрудничестве с специализирующимися на этой теме ассоциациями будут проведены конкретные инициативы по борьбе с гомофобией. Дело фанатов «ПСЖ» будет рассмотрено 5 октября.