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Индзаги: борьба за скудетто — переезды, работа допоздна и полтора дня на подготовку

Индзаги: борьба за скудетто — переезды, работа допоздна и полтора дня на подготовку
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Салернитаной» (4:0) в Серии А.

«Очень важная победа. В первом тайме мы создали много моментов, по моему мнению, должны были забивать. Мы лучше владели мячом во втором тайме. «Салернитана» – команда, которая может создавать проблемы, особенно на «Стадио Арече».

Имели всего полтора дня, чтобы подготовиться к матчу, ребята приложили усилия. Могли сыграть лучше в первом тайме, но команда всегда держала форму. Когда сдвинулись с мёртвой точки, стало легче.

Ожидали, что «Салернитана» будет играть с другой системой, но у меня есть опытные игроки, которые должны были лучше адаптироваться. Во время перерыва мы разобрались с несколькими вещами и показали лучшую игру.

Перед первым туром я сказал, что мы хотим выиграть как можно больше матчей, как мы делали в прошлом сезоне. Борьба за скудетто – напряжённые переезды, работа допоздна и полтора дня на подготовку, но это того стоит», — приводит слова тренера журналист Джанлука Ди Марцио.

Италия - Серия А . Серия А. 10-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 13:30 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Салернитана
Салерно
1:0 Мартинес – 14'     2:0 Барелла – 59'    
Комментарии
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