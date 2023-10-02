Индзаги: борьба за скудетто — переезды, работа допоздна и полтора дня на подготовку

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Салернитаной» (4:0) в Серии А.

«Очень важная победа. В первом тайме мы создали много моментов, по моему мнению, должны были забивать. Мы лучше владели мячом во втором тайме. «Салернитана» – команда, которая может создавать проблемы, особенно на «Стадио Арече».

Имели всего полтора дня, чтобы подготовиться к матчу, ребята приложили усилия. Могли сыграть лучше в первом тайме, но команда всегда держала форму. Когда сдвинулись с мёртвой точки, стало легче.

Ожидали, что «Салернитана» будет играть с другой системой, но у меня есть опытные игроки, которые должны были лучше адаптироваться. Во время перерыва мы разобрались с несколькими вещами и показали лучшую игру.

Перед первым туром я сказал, что мы хотим выиграть как можно больше матчей, как мы делали в прошлом сезоне. Борьба за скудетто – напряжённые переезды, работа допоздна и полтора дня на подготовку, но это того стоит», — приводит слова тренера журналист Джанлука Ди Марцио.