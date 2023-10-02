КДК РФС не будет рассматривать высказывание главы «Урала» Иванова после матча с «Ростовом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что слова президента «Урала» Григория Иванова не подпадают под юрисдикцию Контрольно‑дисциплинарного комитета.

«Данное дисциплинарное нарушение не входит в компетенцию КДК, поскольку слова были произнесены Ивановым не на стадионе и не в период после матча.

По матчу «Ростов» — «Урал» КДК рассмотрит выходы за пределы технической зоны главных тренеров команд Валерия Карпина и Виктора Гончаренко», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее президент «Урала» Григорий Иванов, высказываясь о ничьей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2), обрушился с резкой критикой на арбитров. По состоянию на сегодняшний день «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.