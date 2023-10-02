«Барселона» подписала новый контракт с Ямалом, рассчитанный до 2026 года

«Барселона» продлила трудовое соглашение с 16-летним вингером Ламином Ямалом. Об этом информирует официальный аккаунт каталонского клуба в «Твиттере».

Ранее в СМИ появлялась информация, что по новому контракту отступные футболиста составят € 1 млрд.

Ямал провёл первый матч за «Барселону» в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым дебютантом клуба в истории испанской Примеры. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ямал принял участие в восьми матчах сине-гранатовых, в которых отметился одной результативной передачей.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.