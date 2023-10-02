Роберто Фернандес: оказавшись в «Балтике», я был взволнован, это был другой футбол

Боливийский защитник Роберто Фернандес прокомментировал переход в «Балтику».

«Моя главная цель на сезон состояла в том, чтобы уехать из Боливии. Да, «Боливар», за который я выступал, боролся за титулы, поэтому было непросто принять решение. Но в моей голове сидела мысль о необходимости выйти из привычной среды, попробовать что-то новое.

Появилась «Балтика». Было очень много разговоров. Вместе со своей семьёй я принял решение приехать сюда, так как меня очень заинтересовал этот проект. Мне нужно было сменить обстановку, и на сегодняшний день я нисколько не сожалею о том, что принял это решение. Я себя чувствую здесь хорошо. Мне нравится место, где я нахожусь, сам город, лига.

Не было никакого страха перед приездом? Россия для любого боливийца – загадка и экзотика? Да, это так, но страха точно не было. Я заранее постарался найти необходимую информацию. Прежде всего мною двигало желание уехать. Да, оказавшись здесь, я был взволнован. Это был другой футбол – не тот, к которому я привык. Это было для меня чем-то привлекательным. Нет сомнений в том, что я принял правильное решение», — приводит слова Фернандеса Metaratings.