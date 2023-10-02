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Галактионов быстрее всех тренеров в истории «Локо» одержал 15 побед в РПЛ

Галактионов быстрее всех тренеров в истории «Локо» одержал 15 побед в РПЛ
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов быстрее всех тренеров в истории железнодорожников одержал 15 побед в МИР Российской Премьер-Лиге, а также быстрее всех достигнул отметки в 50 голов, сообщает Opta Sports.

Для достижения 15 выигранных матчей наставнику красно-зелёных понадобилось 23 игры, Галактионов превзошёл Леонида Кучука, который одержал 15 побед в первых 24 матчах. Также «Локо» при Галактионове забил 50 голов в 23 матчах, достигнув этой отметки быстрее, чем при любом другом тренере.

Михаил Галактионов возглавил «Локо» в ноябре прошлого сезона, перейдя из «Пари НН».

На данный момент железнодорожники после десяти туров РПЛ располагаются на 3-м месте с 18 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 24 очка.

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