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Галактионов отреагировал на допуск юношеских сборных России на турниры под эгидой УЕФА

Галактионов отреагировал на допуск юношеских сборных России на турниры под эгидой УЕФА
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о допуске юношеских сборных России к участию в турнирах под эгидой УЕФА.

«Что касается решения УЕФА допустить юниоров, то, что оно есть — положительная ситуация. Другой вопрос, что другие федерации отказываются с нами играть», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Михаил Галактионов ранее возглавлял молодёжные сборные команды России разных возрастов.

Ранее на этой неделе исполком УЕФА обратился к руководству союза с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить в правах российские команды U17. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

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