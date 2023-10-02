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Стали известны даты и время начала матчей пятого раунда Пути регионов Кубка России

Стали известны даты и время начала матчей пятого раунда Пути регионов Кубка России
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Российский футбольный союз утвердил календарь пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Матчи состоятся 18 и 19 октября. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

18 октября, среда (время — московское):

12:00. «Динамо-Владивосток» – «Ротор» (Волгоград);
12:00. «СКА-Хабаровск» – «Амкар-Пермь»;
16:00. «Волгарь» (Астрахань) – «Енисей» (Красноярск);
17:00. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Форте» (Таганрог);
17:00. «Черноморец» (Новороссийск) – «КАМАЗ» (Набережные Челны);
19:00. «Химки» (Московская область) – «Уфа».

19 октября, четверг:

16:30. «Акрон» (Тольятти) – «Шинник» (Ярославль);
19:00. «Арсенал» (Тула) – «Родина» (Москва).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

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