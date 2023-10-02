Тухель: Лига чемпионов – самый сложный клубный турнир в мире, я уважаю каждого соперника

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном». Встреча состоится на домашней арене датской команды во вторник, 3 октября. Начало игры в 22:00 мск.

«Я испытываю огромное уважение к каждому сопернику в Лиге чемпионов. Это самое сложное клубное соревнование в мире.

«Копенгаген» в прошлом сезоне Лиги чемпионов не проиграл ни одного домашнего матча. Они сражались на равных с «Манчестер Сити», дортмундской «Боруссией» и «Севильи». Но и у нас есть стимул. Занять первое место в группе – это очень важно», – приводит слова Тухеля пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, в 1-м туре «Бавария» в родных стенах одолела «Манчестер Юнайтед» (4:3), а «Копенгаген» на выезде сыграл вничью с «Галатасараем» (2:2).