Первая лига: результаты матчей 12-го тура и турнирная таблица

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В понедельник, 2 октября, был сыгран последний матч 12-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024. «Алания» на выезде не смогла переиграть саратовский «Сокол» — 0:0.

Все результаты матчей 12-го тура Первой лиги:

«СКА-Хабаровск» — «Кубань» — 2:0;

«Енисей» — «Динамо» (Махачкала) — 0:1;

«Торпедо» (Москва) — «Ленинградец» — 2:3;

«Шинник» — «Тюмень» — 1:2;

«Черноморец» — «Волгарь» – 1:1;

«Нефтехимик» — «Арсенал» (Тула) – 0:0;

«Родина» — «КАМАЗ» – 1:0;

«Акрон» — «Химки» — 0:2;

«Сокол» — «Алания» — 0:0.

В 12-м туре Первой лиги хозяева одержали лишь две победы побед, в семи остальных случаях потеряв очки. На данный момент турнирную таблицу возглавляет махачкалинское «Динамо», набравшее 24 очка. Следом за командой Курбана Бердыева идёт «Алания» (24), уступающая по дополнительным показателям. Третье место занимают «Химки», имеющие в активе 20 баллов.