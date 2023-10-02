«Алания» и «Сокол» не смогли выявить победителя в матче Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Соперники не смогли выявить победителя.

Обе команды активно пытались огорчить друг друга, однако за 90 минут игры им это не удалось. Встреча завершилась нулевой ничьей, хотя в концовке матча как «Сокол», так и «Алания» могли забить. Сперва, на 77-й минуте, воротам владикавказцев угрожал форвард хозяев Данила Ежков, однако мяч после его удара угодил в перекладину. Спустя пять минут после этого открыть счёт могла уже «Алания»: после выстрела хавбека Алана Хабалова хороший сэйв совершил голкипер саратовцев Пётр Косаревский.

«Сокол» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Саратовская команда набрала 18 очков после 12 матчей. «Алания» располагается на второй строчке, заработав 24 очка. По дополнительным показателям лидирует махачкалинское «Динамо» (24).