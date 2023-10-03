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Футболист КНДР отнял воду у японцев во время матча и запугал персонал

Футболист КНДР отнял воду у японцев во время матча и запугал персонал
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Во время матча 1/4 финала Азиатских игр в Ханчжоу между молодёжными сборными Японии и Северной Кореи (2:1) защитник корейцев Ким Ю Сун запугал персонал соперников, отняв у них воду, сообщает The Answer.

Во втором тайме игра была приостановлена после того, как один из футболистов на поле потерял сознание. В этот момент игрокам обеих команд приносили воду, но северокорейский защитник потянулся к бутылке, которую держал японец. Бутылку вернули японскому персоналу, а когда Ким попытался её вырвать, он угрожающе поднял левый кулак. Киму сразу же показали жёлтую карточку за агрессивное поведение перед арбитром, но он продолжил пить воду и без каких-либо угрызений совести вернулся в игру.

Кадры из трансляции матча

Победа позволила молодёжной сборной Японии пройти в полуфинал турнира.

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