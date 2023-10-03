Футболисты Северной Кореи напали на судью после матча

После матча 1/4 финала Азиатских игр в Ханчжоу между молодёжными сборными Японии и Северной Кореи (2:1) футболисты корейской команды напали на судью, сообщает The Answer.

Северной Корее не понравилось, что на 80-й минуте матча судья в их ворота назначил пенальти, с которого футболист сборной Японии Юта Матсумура забил победный мяч. И из-за этого северокорейцы были в ярости, и после матча некоторые игроки набросились на арбитра.

Кадры из трансляции матча

Голом с игры у японцев отличился полузащитник команды Даики Матсука, а у гостей счёт сравнял Ким Кук-Бом.

Победа позволила молодёжной сборной Японии пройти в полуфинал турнира, где японцы сыграют с молодёжной сборной Узбекистана, которая в 1/4 финала турнира прошла молодёжную сборную Саудовской Аравии.