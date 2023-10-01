Главный тренер «Дженоа» Джилардино высказался о Малиновском

Наставник «Дженоа» Альберто Джилардино рассказал о полузащитнике команды Руслане Малиновском.

«У него всё хорошо. Он игрок, который растёт. Когда он прибыл, я хотел, чтобы он играл сразу. Может быть, в тот момент он был не в лучшем состоянии.

Был короткий период, когда он играл меньше или вообще не играл, но это не лишило меня моего уважения к нему. Он важный игрок, который, когда он выйдет на поле, должен будет сделать разницу, и мы все ожидаем от него очень многого», — приводит слова Джилардино TUTTOmercatoWEB.

Нынешним летом Малиновский перешёл в «Дженоа» из «Марселя» на правах аренды. Итальянцы имеют право на выкуп украинского игрока.

Ранее Малиновский выступал за «Аталанту», «Шахтёр», «Зарю» и бельгийский «Генк». По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Руслана составляет € 15 млн. Контракт с марсельским клубом рассчитан до лета 2026 года.