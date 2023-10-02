Тренер «Наполи» Гарсия: Хвича обрёл уверенность и теперь снова стал уникальным футболистом

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия поделился мнением о полузащитнике неаполитанской команды Хвиче Кварацхелии.

«Кварацхелия обрёл уверенность в себе и теперь снова стал уникальным футболистом. Заметно, что он обрёл спокойствие. Однако раньше он заставлял игроков соперника очень сильно напрягаться», — приводит слова Гарсии Pazzi di Fanta.

Напомним, в нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата Кварацхелия принял участие в шести матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В минувшем сезоне Серии А грузинский футболист сыграл в 34 матчах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

Завтра, 3 октября, «Наполи» встретится с мадридским «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнётся в 22:00 мск.