Игрок «Оренбурга» Оганесян: у «Зенита» есть время всё исправить

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян предположил, с чем связаны последние неудачи «Зенита». Напомним, оренбуржцам удалось победить санкт-петербургский клуб в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).

«Не думаю, что это связано с пятью чемпионствами подряд. У всех команд бывают взлёты и падения. Из года в год сложно держать высокую планку, иногда команда немного проседает. Может, команда не до конца обновилась, не все нюансы понимают. Может, сыграл роль уход ключевых игроков. Думаю, это нормально. Тем более прошло не так много туров и у «Зенита» есть время всё исправить», — сказал Оганесян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

На данный момент оренбуржцы, в составе которых выступает Оганесян, занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков в 10 матчах.