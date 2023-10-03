«Лучше играть в РПЛ, чем сидеть в Европе». Экс-спартаковец вошёл в историю с «Оренбургом»

Степан Оганесян – одна из деталей засверкавшей команды испанца Деограсии. Спросили у него про победу над «Зенитом», сборную, «Спартак» и Кокорина.

«Мы вписали своё имя в историю клуба»

– Победа над «Зенитом» — сенсация?

– Да, можно сказать и так. Это исторический момент, потому что ранее «Оренбург» не обыгрывал «Зенит». В этот раз получилось. Мы вписали своё имя в историю клуба.

– Знали до игры об удручающей статистике против «Зенита»: семь поражений и ничья?

– Точного количества матчей не знал, но слышал, что «Оренбург» никогда не побеждал «Зенит».

– Тренер на эти цифры обращал внимание?

– Все настраивались на матч как на игру с сильным соперником. Большинство ребят знали про эту историю, тренер на теории тоже нам о ней напомнил, но особого значения ей никто не придавал.

– За счёт чего удалось победить?

– За счёт самоотдачи – все выкладывались по максимуму в каждом эпизоде. Понятно, что «Зенит» – именитый соперник, действующий чемпион. С такими командами всегда приятно играть. Против таких клубов всегда есть сверхмотивация. Всё это повлияло и привело к положительному результату.

– В футболе принято считать, что быстро пропущенные голы сбивают команду с положительного настроя, плохо влияют эмоционально. В вашем случае получилось иначе?

– Было немного неприятно пропускать — не самые хорошие эмоции и ощущения. Но я думаю, что этот гол также дал команде дополнительный импульс, ребята раскрепостились. В итоге он положительно на нас повлиял.

– Ты первым вышел на замену в этом матче уже при счёте 3:1. Каким было персональное задание?

– Тренер сказал: «Освежи игру и помоги команде». Установки только защищаться не было.

– То есть удерживать счёт 3:1 вы не пытались?

– В целом да. Если вспоминать эпизоды игры, мы пару раз неплохо выбегали в атаку, плюс у меня был момент, когда пошла подача в штрафную с левого фланга. Не сказать что мы играли на удержание счёта. «Зенит» взял инициативу в свои руки, но мы продолжали играть.

– Кстати, о «Зените» — как тебе соперник?

– От «Зенита» всегда одно впечатление: это команда с очень качественными игроками, хорошо построенной системой. У них всё есть, но поражения тоже бывают. Не всегда такие команды побеждают.

– Не было ощущения, что «Зенит» вышел расслабленным, с мыслью о лёгкой победе, особенно с учётом истории противостояния?

– Думаю, нет. Каждый игрок профессионально отдаётся своему делу и на каждый матч выходит с максимальным настроем. Я не заметил у игроков «Зенита» недонастроя. Все играли, все старались.

– Собой по этой игре доволен?

– Сложно оценивать свою игру – для этого есть тренерский штаб. Всегда есть куда расти, всегда можно играть лучше.

Александр Кокорин и Степан Оганесян Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– До сих пор в СМИ было популярно мнение, что «Оренбург» ещё до выхода на поле проигрывает «Зениту». Не злят все эти разговоры про фарм-клуб?

– Это просто разговоры. По факту игра доказала обратное. Если вспоминать прошлый сезон, то домашняя игра с «Зенитом» закончилась 2:2. Все, кто смотрит футбол, понимают: нет такого, что «Оренбург» заранее проигрывает «Зениту».

– Что творилось в раздевалке после игры?

– Все были очень рады. Всегда приятно обыгрывать такие команды.

– После победы над «Локомотивом» в Москве через микст-зону прошли ваши латиноамериканцы с громкой и весёлой музыкой в колонках. Сейчас тоже устроили карнавал?

– Да они всегда так. Они сами по себе весёлые ребята: всегда с музыкой, на позитиве. Что-то подобное было после матча с «Зенитом», но через микст-зону в этот раз так не проходили (смеётся).

– Кто из них самый весёлый и громкий?

– Лукас и Брайан (Вера и Мансилья. — Прим. «Чемпионата»).

– Тебе близка такая радостная экспрессия?

– Не вижу в этом ничего плохого. Здорово, что они умеют так радоваться победам.

«Для меня матчи с ЦСКА принципиальнее, чем с «Зенитом»

– Нет ощущения, что после пяти чемпионств подряд «Зенит» сбавил?

– Не думаю, что это связано с пятью чемпионствами подряд. У всех команд бывают взлёты и падения. Из года в год сложно держать высокую планку, иногда команда немного проседает. Думаю, это нормально. Тем более прошло не так много туров, и у «Зенита» есть время всё исправить.

– А в чём может быть причина спада в данном случае?

– Может, команда не до конца обновилась, не все нюансы понимают. Может, сыграл роль уход ключевых игроков.

– Для тебя как воспитанника «Спартака» игра с «Зенитом» имела принципиальное значение?

– Скорее принципиальна игра с ЦСКА – для «Спартака» это историческое дерби. А «Зенит» – просто хороший соперник, с такими командами приятно играть.

– ЦСКА ты недавно чуть не прибил в концовке игры в Оренбурге.

– Был момент (смеётся). Но это уже в прошлом.

«Оренбург» и за медали может побороться»

– Чем объяснишь преображение «Оренбурга» после неудачного старта?

– Бывает, что команда не очень хорошо начинает сезон. Сейчас поменялся тренер, пришёл новый и добавил команде импульса, эмоций. На фоне этого пошли положительные результаты, плюс команда уже вкатилась в сезон. На старте ещё и часто не везло: то красная карточка, то ещё что-то. В целом-то команда с начала сезона выглядит неплохо.

– Чего больше привнёс Деограсия — тактики или эмоций?

– Думаю, всего в совокупности. Какие-то тактические изменения Деограсия внёс, а дополнительные эмоции смена тренера даёт почти каждой команде. Новый тренер рассказал о своём видении игры, мы нашли положительную точку соприкосновения. Поэтому всё так удачно складывается.

– Деограсия в России работал лишь в академии «Оренбурга». По-твоему, он уже свыкся с большей ответственностью и нагрузкой?

– Думаю, что, работая в академии, он изучал и знал нашу команду. У нас совпали футбольные точки зрения. Это придаёт уверенности. Плюс положительные результаты: когда побеждаешь, всегда чувствуешь себя уверенно.

– При Деограсии у «Оренбурга» пока лишь одно поражение за семь матчей. Как далеко может зайти эта команда?

– Нет предела совершенству – всегда можно играть лучше. Будем работать и стараться побеждать в каждом матче. С такой игрой спокойно можно рассчитывать на повторение результата прошлого сезона.

– А побороться за медали?

– Всё возможно. В футболе мяч круглый. Можно залезть и выше, улучшить прошлогодний результат. Надо работать, а там увидим.

«В сборной получал удовольствие»

– Недавно ты впервые побывал в сборной России. Какие были эмоции от вызова?

– Каждому футболисту приятно получить вызов в сборную. Испытал только положительные эмоции, был очень рад. На сборе отдавался по максимуму, тренировался, получал удовольствие.

– Когда начальник команды «Оренбурга» сообщил о вызове, о чём подумал?

– Было неожиданно. Тогда я особо не задумывался о сборной, все мысли были только о чемпионате, предстоящих играх «Оренбурга». Когда увидел сообщение от начальника команды, был приятно удивлён.

– А когда ещё и гол забил Египту, что почувствовал?

– Наверное, в тот момент ещё не до конца осознавал всю значимость этого гола. Просто был очень рад.

– Александр Головин не тренировался с вашей группой игроков. Удалось понаблюдать за ним в тренировочном процессе со стороны?

– Да. Когда было время, какие-то отрезки тренировок смотрели. Но чтобы конкретно следить два часа – такого не было. Расписание у нас было разное. Понятно, что в сборной все игроки сильные. И Саша очень здорово выглядит. Это видно и по его игре в «Монако»: забивает, отдаёт голевые передачи. Было приятно наблюдать за игроком такого уровня.

– А лично пообщаться удалось?

– Нет, у нас было разное расписание. Могли пересечься, поздороваться перед обедом или завтраком.

– На что эта сборная России могла бы претендовать на чемпионате мира или Европы?

– Спокойно могла бы рассчитывать на выход из группы в плей-офф.

– Много споров идёт насчёт того, зачем вообще собирать команду в отсутствие официальных встреч, проводить эти товарищеские матчи. У тебя есть ответ?

– Конечно, это нужно. В нынешних реалиях вызывается много новых игроков – это шанс себя зарекомендовать. Для тренерского штаба это дополнительная информация по каждому игроку во время личной работы. Вне зависимости от соперников надо проводить сборы и матчи, собирать команду и держать её в тонусе.

– Валерий Карпин не придаёт большого значения результатам контрольных матчей. А для тебя они важны?

– Я думаю, большинству игроков, почти каждому, не важно, товарищеский матч или нет. Всегда хочется победить, и ты всё равно придаёшь значение результату и испытываешь положительные эмоции только от победы.

Степан Оганесян и Арсений Логашов (слева) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Здорово, что начинают пускать российские сборные в Европу»

– Веришь, что в обозримом будущем возможно возвращение российского футбола на международную арену?

– Да, я в это верю. Думаю, все этого ждут с нетерпением.

– УЕФА допустил до международных соревнований сборную U17. Это можно назвать положительным звоночком, началом своего рода оттепели?

– Да. Для ребят из сборной U17 это очень здорово. Наверное, это действительно какие-то звоночки к тому, что потихоньку начинают пускать российские сборные. Со временем, думаю, пустят и клубы.

– Есть мечта сыграть на чемпионате мира за Россию?

– Большинству игроков хотелось бы сыграть на чемпионате мира. Это большое достижение.

«Где-то везения в «Спартаке» не хватило, где-то я не до конца выложился»

– Ты подавал надежды в «Спартаке», о тебе говорили как о перспективном футболисте. Связывал планы с этой командой?

– Я особо такого не слышал и не испытывал. Когда был в структуре «Спартака», хотелось прогрессировать, постоянно играть, попасть в первую команду и получать там игровое время.

– Какие эмоции были от дебюта за «Спартак»? Осознавал, что выходишь играть за великую команду?

– Только положительные эмоции от дебюта. Сейчас, когда прошло какое-то время и можно говорить об этом с холодной головой, понимаю, за какую команду я сыграл. «Спартак» – клуб с легендарной историей. На тот момент я просто отдавался делу, было приятно, что смог дебютировать в таком клубе.

– В том матче ты заменил Кокорина в матче с «Химками». Какие впечатления он оставил о себе?

– Он очень сильный и качественный игрок.

– Многие, кто с ним тренировался, говорят, что это чуть ли не самый техничный игрок, с которым они пересекались. Согласишься?

– Да. Он сам по себе очень сильный игрок, и его можно назвать одним из самых техничных.

– Почему у тебя не получилось закрепиться в «Спартаке»?

– Наверное, просто стечение обстоятельств. Где-то везения не хватило, где-то я не до конца выложился.

– С какими мыслями уезжал в аренду в «Оренбург»? Было желание показать себя и вернуться в «Спартак»?

– Аренда была хорошим шансом попробовать свои силы и зарекомендовать себя. Тем более «Оренбург» тогда только поднялся в Премьер-Лигу. В тот момент я думал только о том, чтобы прогрессировать, а о возвращении в «Спартак» – уже ближе к окончанию аренды.

Степан Оганесян против Артёма Карпукаса Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Почему же не вернулся?

– После сезона я должен был возвращаться в «Спартак». Но поговорили с руководством обоих клубов и пришли к выводу, что для меня же лучше будет остаться в «Оренбурге», чтобы прогрессировать.

– Кажется, тебе это удаётся. Есть цель перейти в топ-клуб России – в тот же «Спартак»?

– Каждый хочет играть в больших командах. Но я бы не сказал, что «Оренбург» – плохой клуб. Сейчас я тут, и все мысли только об игре здесь. Далеко не загадываю. Сейчас просто выкладываюсь на максимум.

«Вдохновляет пример Головина»

– Карпин советовал молодым российским футболистам уезжать в Европу. Ты тоже считаешь, что только там можно расти и прогрессировать?

– Сейчас в европейских чемпионатах есть еврокубки. В том числе за счёт них можно прогрессировать и набираться опыта. Если рассуждать с этой точки зрения, то да, больше шансов на развитие в Европе. Но я думаю, что всё зависит от игрока. Вне зависимости от чемпионата он будет прогрессировать, если будет выкладываться на 100%.

– Если бы в Европе играло больше россиян, сборная от этого только выиграла бы?

– Сложно судить. Может, для кого-то и лучше остаться и прогрессировать в России, чем уехать в Европу и сидеть без игрового времени. Была бы сборная сильнее или нет – это всё разговоры. Нужно смотреть на деле, если когда-нибудь так будет.

Степан Оганесян на тренировке в «Оренбурге» (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– А ты бы хотел попробовать свои силы в Европе? Может, есть лига или клуб мечты?

– Клуба или лиги мечты нет. Но в целом хотел бы попробовать себя в Европе, сравнить уровень чемпионатов.

– Если пофантазировать, какой чемпионат подошёл бы тебе стилистически?

– Импонируют чемпионаты Англии и Испании. В Испании техничный футбол, короткие и средние передачи – мне нравится. В Англии высокая скорость игры, борьба, большое количество игр. Было бы интересно испытать себя в этой среде.

– Чей пример тебя вдохновляет?

– Это точно не один и не два игрока. У многих сложилась хорошая карьера в Европе. Из последних примеров — конечно, Саша Головин.