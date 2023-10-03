Гендиректор «Шахтёра»: не думаю, что компенсация за Соломона — проблема для «Тоттенхэма»

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин настаивает на выплате компенсации за переход нападающего Манора Соломона в «Тоттенхэм» минувшим летом.

«В своё время мы заплатили € 6,5 млн за Соломона. Я не верю, что это огромные деньги для клуба уровня «Тоттенхэма». Прибыль нам не нужна, хочется хотя бы покрыть убытки», — приводит слова Палкина ESPN.

Напомним, Соломон воспользовался опцией ФИФА и приостановил свой контракт с «Шахтёром», перейдя в «Фулхэм». Летом 2023 года Соломон перешёл в «Тоттенхэм», подписав контракт до 2028 года.

В текущем сезоне израильский форвард провёл за «шпор» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость Соломона, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.