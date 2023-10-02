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Партнёры по сборной Аргентины повздорили после скандальной игры «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Партнёры по сборной Аргентины повздорили после скандальной игры «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
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Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер и защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро повздорили в социальной сети.

После очного матча между командами защитник «шпор» опубликовал в социальной сети фотографию празднования с болельщиками и подписал её: «У этой команды сильный дух, большое сердце».

Мак Аллистер написал в комментариях: «Это нормально, когда у вас 12 игроков». Ромеро ответил партнёру по сборной Аргентины: «Поплачь дома». Мак Аллистер же позже удалил свой комментарий.

Напомним, 30 сентября в матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречались «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встреча завершилась победой лондонской команды со счётом 2:1.

«Шпоры» после семи матчей в АПЛ находятся на второй строчке с 17 очками, а «Ливерпуль» после семи туров располагается на четвёртой строчке с 16 очками.

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