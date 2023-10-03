Роналду во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в местной Про-лиге.

38-летний португалец в сентябре отметился в чемпионате Саудовской Аравии пятью голами и тремя результативными передачами за четыре матча. Всего на счету Роналду десять голов и пять ассистов в семи играх Про-лиги сезона-2023/2024. Помимо того, легендарный игрок забил один гол в двух матчах азиатской Лиги чемпионов.

Соглашение Роналду с «Аль-Насром» из Эр-Рияда рассчитано до конца июня 2025 года. Рыночная стоимость португальца составляет, по данным Transfermarkt, € 15 млн.

На данный момент «Аль-Наср» после восьми матчей в Про-лиге занимает 4-е место с 18 очками.