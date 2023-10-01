«Аль-Наср» — «Истиклол». Роналду не человек, а робот!

Португалец бьёт рекорды и очень много забивает, несмотря на возраст.

2 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Истиклол». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «рыцарей Неджда» можно с коэффициентом 1.27. Успех «львов» оценён экспертами в 9.80. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Истиклол» 2 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Истиклол» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.91.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Истиклол» (02.10.2023)

Продолжает набирать обороты обретающий всё бóльшую популярность сезон Про-Лиги. Также стартует групповой этап Лиги чемпионов АФК. 2 октября состоятся шесть матчей 2-го тура. В одном из них в городе Эр-Рияд местный «Аль-Наср» примет «Истиклол». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

В начале сезона «Аль-Наср» выиграл Кубок арабских чемпионов. В финале он победил «Аль-Хиляль» (2:1 доп. вр.). Удастся ли «рыцарям Неджда» теперь преуспеть в Лиге чемпионов? Все предпосылки к этому имеются. Они набрали шикарный ход.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК подопечные Луиша Каштру уверенно победили на выезде одну из самых сильных и успешных команд Ирана — «Персеполис» (2:0). Также они добыли путёвку в 1/8 финала Кубка Короля, разгромив «Оход» (5:1) в гостях.

Замечательно дела идут у «Аль-Насра» и в Про-Лиге. Во всех шести последних матчах он победил. Сначала клуб из Эр-Рияда разгромил «Аль-Фатех» (5:0), «Аль-Шабаб» (4:0) и «Аль-Хазм» (5:1), а затем обыграл «Аль-Раед» (3:1), «Аль-Ахли» (4:3) и «Аль-Таи» (2:1).

За этот период времени подопечные Каштру забили 23 мяча. В 15 из них принял участие Криштиану Роналду. Он записал на свой счёт 10 голов и пять результативных передач. 38-летний нападающий установил уникальный рекорд. Он стал первым футболистом в истории, который провёл 1000 беспроигрышных матчей на профессиональном уровне.

Знаменитый португалец за свою карьеру одержал 776 побед и 224 раза сыграл вничью. Несмотря на возраст, он пребывает в потрясающем тонусе и привносит очень важный вклад в успехи «Аль-Насра». В частности, за счёт его результативности и лидерских качеств «всемирный клуб» преуспевает во всех турнирах.

В предстоящем матче в соперники «рыцарям Неджда» досталась одна из самых успешных и сильных команд Таджикистана. По итогам минувшего сезона «Истиклол» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Всего в его коллекции имеется 31 трофей.

Впрочем, только один из титулов был добыт на международной арене. В 2012 году клуб из Душанбе стал обладателем Кубка президента АФК. Также ему дважды удавалось добраться до финала Кубка АФК.

В Лиге чемпионов «львы» ни разу за всю историю существования не проходили дальше стадии 1/8 финала. В текущем розыгрыше турнира они стартовали с ничьей во встрече с «Аль-Духаилем» (0:0), на домашнем стадионе. Несмотря на то что встреча проходила в Душанбе, местами гости смотрелись предпочтительнее.

Катарский клуб чаще создавал опасные атаки, а также с огромным перевесом выиграл по владению мячом. «Истиклолу» повезло, что соперника подвела реализация. Ни один из девяти его ударов не пришёлся в створ. В грядущем матче наверняка будет совсем иная картина.

Поставить на победу «Аль-Насра» и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. У «рыцарей Неджда» намного сильнее состав, чем у «львов». Летом они подписали ряд известных футболистов, в частности Садио Мане, Секо Фофана и Марсело Брозовича. Они составляют Роналду отменное подспорье.

Кстати, недавно появилась информация о том, что на ближайшее будущее планируется товарищеский матч между «Аль-Насром» и «Интер Майами». Главными его действующими лицами, конечно же, будут лидеры этих клубов — Роналду и Месси. Полагаем, что португалец уже сейчас начнёт готовиться к памятной встрече с аргентинцем.

Прогноз и ставка на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Истиклол» 2 октября 2023 года

«Аль-Наср» выглядит явным фаворитом грядущего матча. Во-первых, у него гораздо сильнее состав и лучше рисунок футбола. Во-вторых, игра состоится в Эр-Рияде. Думаем, «рыцари Неджда» без особых проблем обыграют «Истиклол», который не может похвастаться успешными выступлениями на международной арене. Скорее всего, мы увидим много забитых мячей. У хозяев полный порядок с результативностью.

Ставка: победа «Аль-Насра» и тотал больше 2.5 мяча за 1.76.