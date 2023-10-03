«Брага» вырвала победу у «Униона», отыгравшись с 0:2 в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 2-го тура группы С Лиги чемпионов между берлинским «Унионом» и португальской «Брагой». Встреча прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем из Сербии. «Брага» одержала победу со счётом 3:2.

Первый мяч был забит на 30-й минуте, когда нападающий «Униона» Шеральдо Бекер вывел свою команду вперёд с передачи бывшего игрока московского «Спартака» Алекса Крала. Спустя всего лишь семь минут Бекер оформил дубль, на этот раз ему ассистировал Лука Тусар.

В конце первого тайма «Брага» сумела отыграть один мяч благодаря голу защитника Сику Ньякате. В начале второго тайма нападающий Брума сравнял счёт с передачи Рикарду Орты. А в самом конце встречи гол хавбека Андре Каштру принёс победу португальскому коллективу. Ассист на свой счёт записал Брума.

Таким образом, у «Браги» три очка после двух матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. Столько же у мадридского «Реала» и «Наполи», также выступающих в группе С. Правда, у них пока по одной проведённой игре. «Унион» замыкает турнирную таблицу группы, не набрав ни одного очка.