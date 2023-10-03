«Наполи» — «Реал Мадрид»: хозяева сравняли счёт в начале второго тайма

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Наполи» и испанским «Реалом» (Мадрид). Соперники по группе C играют на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, Италия. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 19-й минуте неаполитанцы открыли счёт — отличился защитник Лео Эстигор. Однако уже спустя восемь минут мадридцы восстановили равенство благодаря голу Винисиуса Жуниора. На 34-й минуте отличился хавбек «Реала» Джуд Беллингем.
На 54-й минуте хавбек «Наполи» Пётр Зелиньски реализовал пенальти. На табло ничья — 2:2.
В матче 1-го тура группового этапа «Наполи» одержал выездную победу над «Брагой» со счётом 2:1, а «Реал» на последних минутах одолел берлинский «Унион» (1:0). Таким образом, обе команды лидируют в группе C, набрав по три очка.
- 3 октября 2023
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