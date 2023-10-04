«Бавария» продлила серию без поражений в группе ЛЧ до 36 матчей, поставив рекорд

«Бавария» не проигрывает 36 матчей подряд на групповой стадии Лиги чемпионов, тем самым поставив новый рекорд турнира.

Мюнхенский клуб под руководством Томаса Тухеля продлил серию после волевой победы в матче с «Копенгагеном» (2:1) во 2-ом туре Лиги чемпионов, где голами за немцев отметились полузащитник Джамал Мусиала и нападающий Матис Тель.

Немецкая команда не уступает 36 матчей подряд в групповой стадии – это рекорд турнира, а также одержала 15 побед подряд на групповом этапе, что также является рекордом Лиги чемпионов.

В прошлый раз «Баварию» обыгрывали на групповой стадии в 2017 году – это сделал «ПСЖ» (0:3).

С тех пор у немецкого клуба 33 победы и 3 ничьи.

На данный момент баварцы после двух сыгранных матчей в группе А Лиги чемпионов находятся на 1-ой строчке с шестью очками.