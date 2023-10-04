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«Бавария» продлила серию без поражений в группе ЛЧ до 36 матчей, поставив рекорд

«Бавария» продлила серию без поражений в группе ЛЧ до 36 матчей, поставив рекорд
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«Бавария» не проигрывает 36 матчей подряд на групповой стадии Лиги чемпионов, тем самым поставив новый рекорд турнира.

Мюнхенский клуб под руководством Томаса Тухеля продлил серию после волевой победы в матче с «Копенгагеном» (2:1) во 2-ом туре Лиги чемпионов, где голами за немцев отметились полузащитник Джамал Мусиала и нападающий Матис Тель.

Немецкая команда не уступает 36 матчей подряд в групповой стадии – это рекорд турнира, а также одержала 15 побед подряд на групповом этапе, что также является рекордом Лиги чемпионов.

В прошлый раз «Баварию» обыгрывали на групповой стадии в 2017 году – это сделал «ПСЖ» (0:3).
С тех пор у немецкого клуба 33 победы и 3 ничьи.

На данный момент баварцы после двух сыгранных матчей в группе А Лиги чемпионов находятся на 1-ой строчке с шестью очками.

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